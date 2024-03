"Angst, dass ich das nicht überlebe": Im Prozess gegen den "Go&Change"-Guru sagte am Montag das mutmaßliche Opfer aus

Plus Der fünfte Prozesstag gehörte der Frau, die von Kai K. vergewaltigt worden sein soll. Fast beiläufig bringt sie dabei eine weitere Gewalttat des Mannes ins Spiel.

Die zierliche Frau spricht von Todesangst. Von Drogen- und Gewaltexzessen. Von Schlafentzug. Davon, wie sie versucht zu verstehen, wie sie in den Sog der Gemeinschaft "Go&Change" geriet, die sie heute nur noch als "Kult" oder "Sekte" bezeichnet. Am fünften Prozesstag gegen Kai K., den Kopf von "Go&Change", steht die 30-Jährige im Zeugenstand, die K. mehrfach vergewaltigt, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll - laut Anklage, um ihr Dämonen auszutreiben. Ihr Bericht ist schockierend.

Der stämmige Mann, der sie so brutal misshandelt haben soll und den seine Anhängerinnen und Anhänger als "Guru" sehen, sitzt im Schweinfurter Gericht nur wenige Schritte entfernt. Während die 30-Jährige spricht, macht sich Kai K. viele Notizen. Immer wieder legt der Angeklagte ungläubig die Stirn in Falten. Dass der 42-Jährige und die Frau einmal ein Liebespaar gewesen, gar zweimal verlobt waren, ist nur schwer vorstellbar.