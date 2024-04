Würzburg

04:00 Uhr

Asphaltierter Vorgarten gleich mehrfach bei der Bauaufsicht Würzburg gemeldet: Wie es jetzt weiter geht

Plus Kürzlich sorgte der Umbau eines Vorgartens in der Sanderau für Aufregung. Haben die Meldungen bei der Bauaufsicht nun Konsequenzen? Und wie läuft so ein Verfahren ab?

Von Sarah Gräf

In der Sanderau wurde vor einigen Wochen ein Vorgarten massiv umgestaltet: Der dunkle Asphalt, der eine grüne Hecke ersetzte, war für viele Würzburger ein so großes Ärgernis, dass gleich mehrere Meldungen bei der Bauaufsicht eingegangen sind, wie Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg bestätigte. Seither heißt es abwarten. Denn eine abschließende Klärung zur Rechtmäßigkeit der Baumaßnahme steht noch aus. Aber wie läuft so etwas eigentlich ab – von der Meldung bis zur Prüfung? Und was darf gemeldet werden?

"Grundsätzlich kann alles gemeldet werden", teilt Antonia Derek von der Bauaufsicht Würzburg mit. Neben der Absicherung einer Baustelle seien auch fehlende Bautafeln häufig ein Grund, warum Baumaßnahmen bei der Bauaufsicht landen. Bevorzugt werden Anfragen per Mail, um eine Nachvollziehbarkeit innerhalb des Bauaufsichtsverfahrens zu gewährleisten, sagt Derek. Denn die Behörde müsse stets Auskunft darüber geben können, aus welchem Anlass ein Fall eröffnet wurde.

