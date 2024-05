Würzburg

17:00 Uhr

Bald beginnt das Würzburger Weindorf 2024: Alles, was man über das große Weinfest in der Innenstadt wissen sollte

Am Mittwoch, 29. Mai, beginnt das 36. Würzburger Weindorf auf dem Marktplatz.

Plus Bereits zum 36. Mal findet Ende Mai das Würzburger Weindorf statt. Zwölf Wirte warten auf bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher. Wir haben alles zusammengetragen, was es zu wissen gibt.

Von Ernst Lauterbach

Wenn die Weindorf-Wirte beginnen, auf dem Marktplatz ihre Hütten aufzustellen, wissen die Würzburgerinnen und Würzburger, der Sommer ist nicht mehr weit. Und auch die Touristiker freuen sich, denn viele ehemalige Würzburgerinnen und Würzburger nutzen das Weinfest, um ihrer Heimat- oder Studienstadt einen Besuch abzustatten.

Wann findet das Würzburger Weindorf 2024 statt?

Los geht's mit der Eröffnung am Mittwoch, 29. Mai, um 17 Uhr am Stand des Würzburger Ratskellers neben dem Obelisken am unteren Marktplatz. Insgesamt dauert das Fest zwölf Tage, bis zum Sonntag, 9. Juni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen