Schwarzach

27.01.2023

Baustellen-Chaos und marode Straßen: Warum es für die Zukunft Deutschlands dringend Talente wie Florian Vetter braucht

Florian Vetter auf dem Gipfel seiner Azubi-Karriere: Der 22-Jährige hat es als Auszubildender der Strabag in Schwarzach zum Besten seines Faches in Bayern gebracht.

Plus Gesperrte Straßen, Umleitungen im ganzen Land, genervte Autofahrer: Ein 22-Jähriger, der bei der Strabag in Schwarzach arbeitet, ist in dieser Geschichte der Gute.

Von Eike Lenz, Felicia Weidt Artikel anhören Shape

Der junge Mann, der auf einer der wichtigen West-Ost-Verbindungen des Landkreises den Weg freimachen soll, sitzt an einem eiskalten Januarmorgen im warmen Keller eines flachen Zweckbaus und erzählt aus der grauen Theorie. Wie baut man eine gute Straße? Was macht eine gute Straße aus? Ein schlanker, großgewachsener 22-Jähriger mit leuchtend orangem Outfit und rosaroter Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen