Skigebiete im Allgäu: Warum lief die Beschneiung am Wochenende trotz Schneefall?

Das vergangene Wochenende brachte den Winter zurück ins Allgäu: In der ganzen Region fiel Schnee. Doch in den Skigebieten liefen trotzdem Schneekanonen. Warum?

"Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus..." Diese Zeile eines bekannten Kinderlieds könnte das Motto für viele Skifahrerinnen und Skifahrer im Allgäu am vergangenen Wochenende gewesen sein. Wegen des lang ersehnten Schneefalls zog es viele auf die Allgäuer Pisten. Doch trotz natürlichem Schnee liefen in vielen Skigebieten die Schneekanonen. Warum?

"Bei uns hat es am Wochenende zwischen fünf und 20 Zentimeter geschneit, das ist schlicht zu wenig für eine Piste", sagt Thomas Dusch, Geschäftsführer der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried auf Anfrage unserer Redaktion. Für einen Pistenbetrieb sind laut Dusch mindestens 40 Zentimeter nötig - komprimiert von der Pistenraupe. Die Piste halte sonst nicht gut stand, "wenn da ein paar tausend Leute mit Skiern und Snowboards drüberfahren".

Skifahren im Allgäu: Nach langer warmer Phase öffnen einige Skipisten wieder

Das Skigebiet hat, wie viele andere nach einer Phase mit frühlingshaften Temperaturen, am vergangenen Wochenende wieder einige Pisten öffnen können. Ohne den technischen Schnee aus fast allen 40 Schneekanonen des Skigebiets wäre ein Skibetrieb auf den neu geöffneten Pisten laut Thomas Dusch nicht möglich gewesen.

Ähnlich schildert der Pressesprecher der OK Bergbahnen, Jörn Homburg, die Lage im größten Allgäuer Skigebiet. "Im Walsertal hat es zwar über 25 Zentimeter geschneit, aber der Schnee war fluffig. Das sieht zwar super aus, aber wenn es warm wird ist der natürliche Schnee schnell weggeschmolzen."

Beschneiung trotz Schneefall - andernfalls kein Pistenbetrieb möglich

Die Bergbahnen Oberstdorf-Kleinwalsertal hätten die kalte Zeit deshalb genutzt, um die Schneelage auf den Pisten bestmöglich für warme Phasen - wie etwa um den Jahreswechsel - vorzubereiten, so Homburg. So konnte beispielsweise die Talabfahrt am Nebelhorn, die in dieser Zeit einmal von der Bild-Zeitung als "traurigste Skipiste Deutschlands" betitelt wurde, durch die Beschneiung wieder öffnen.

"Wären die 25 Zentimeter am Wochenende dicker, nasser Schnee gewesen, hätte das auch gereicht", erklärt der Sprecher. Doch in der Natur falle der Schnee zum Großteil in trockener, pulverartiger Form. Und diese Art hält wärmeren Temperaturen nur schlecht stand.

Laut Deutschem Skiverband muss es mehrere Tage in Folge mindestens -2 Grad haben, damit eine Beschneiung überhaupt möglich ist. Sobald die Temperaturen kalt genug sind, würden die OK Bergbahnen deshalb aktuell jede Möglichkeit zur Beschneiung nutzen. "Wenn wir jetzt wissen würden, dass es nächstes Wochenende wieder richtig schneit, dann würden wir das nicht tun", so Homburg gegenüber unserer Redaktion. Doch das Wetter lasse sich nicht so leicht vorhersagen.

Wetter-Experte gibt Ausblick für die nächsten Jahre - wieso das Allgäu gut aufgestellt ist

Ebenso nicht, ob in den nächsten Wintern mehr Beschneiung nötig sein wird. "Durch die aktuelle Klimaveränderung wird die Zahl der kalten Winter geringer werden", sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt. Doch entscheidend ist die Wetterlage: "Wenn es am Anfang des Winter schneit, ist es leichter. In den Alpen schmilzt der Schnee auch nicht so leicht weg."

Die beste Voraussetzung für Schneefall im Winter seien laut Schmidt Berghänge, die nach Norden ausgerichtet sind. "Die kalte, feuchte Luft aus Island oder von der Nordsee drückt die Wolken sozusagen gegen die Alpen und der Schnee wird herausgepresst." Und genau diesen Fall sagt der Meteorologe der Region für Anfang nächster Woche voraus.

Skifahren gehen im Allgäu? Hier sehen Sie, welche Pisten und Lifte geöffnet haben.