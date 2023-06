Campen rund um Würzburg: Die 8 schönsten Stell-und Campingplätze der Region für Wohnwagen, Camper und Co.

Urlaub mit dem Wohnmobil ist im Trend. Auch in der Region um Würzburg gibt es schöne Stellplätze zu entdecken. Wir stellen acht Stell- und Campingplätze vor.

Ein Urlaub mit dem Wohnmobil kann flexibel und abwechslungsreich sein. Übernachten in der Natur und gleichzeitig auch mobil sein, dieses Konzept hat in den vergangenen Jahren viele Fans gewonnen. Auch in der Region gibt es schöne Plätze, die dazu einladen, mit dem Camper oder Zelt eine Nacht zu verbringen. Wir haben in Stadt und im Landkreis Würzburg schöne Stell- und Campingplätze mit Serviceleistungen herausgesucht.

1. Campingplatz "Kalte Quelle" in Würzburg

Der Campingplatz "Kalte Quelle" liegt im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld direkt am Main. Auf sechs Hektar Fläche gibt es 80 Plätze für Urlauber und 180 Stellplätze für Dauercampinggäste sowie Zeltplätze, berichtet der Betreiber Stefan Schmitt. Eine Reservierung wird empfohlen, die Nachfrage im Sommer sei hoch, so Schmitt. Für einen Stellplatz mit Strom für zwei Erwachsene zahlt man 29 Euro. Ein Check-in ist bis 22 Uhr möglich.

Besonderheiten: Das Besondere am Campingplatz sei laut Schmitt die Lage direkt am Wasser und die gute Erreichbarkeit von der Autobahn aus. Außerdem gebe es einen schönen Biergarten.

Saison: Der Campingplatz ist ganzjährig geöffnet. Die Hauptsaison geht bis zum 15. Oktober 2023.

Kontakt: Winterhäuser Str. 160, 97084 Würzburg, www.kalte-quelle.de, E-Mail: info@kalte-quelle.de, Telefon: (0931) 65598

2. Campingplatz des Kanu-Clubs Würzburg

Direkt in Stadtnähe liegt der Campingplatz des Kanu-Clubs Würzburgs. Platz gibt es für zwölf Wohnmobile bis maximal 7,5 Metern Länge und 30 Zelte. Wegen des beschränkten Angebotes gehe es fast nur mit Reservierung, sagt Platzwart Peter Müller. Toiletten können am Campingplatz geleert werden, jedoch kann kein Grauwasser entsorgt werden. Für zwei Personen mit Strom zahlt man 25 Euro pro Nacht. Ein Check-in ist bis 19 Uhr möglich.

Besonderheiten: Der Campingplatz liegt am Main und in unmittelbarer Stadtnähe. Eine Haltestelle der Straßenbahn liegt direkt vor der Tür. Außerdem sei die gute Küche in der Gaststätte des Kanu-Clubs hervorzuheben, so Müller.

Saison: Der Campingplatz hat bis zum 15. Oktober 2023 geöffnet.

Kontakt: Mergentheimer Str. 13B, 97082 Würzburg, www.kc-wuerzburg.de, Anmeldung nur telefonisch bei Peter Müller möglich, Telefon: (0931) 72536

3. Knaus Campingpark Frickenhausen

Der Knaus Campingpark Frickenhausen liegt direkt am Main, kurz hinter Ochsenfurt. Dort gibt es 83 Stellplätze für Urlauber und Platz für zusätzlich 55 Zelte. Eine Reservierung per Telefon oder über die Website ist zu empfehlen. Wer etwas ausgefallener nächtigen möchte, kann in Campingfässern übernachten. Das Restaurant "Schwalbennest" befindet sich direkt auf dem Gelände. Für zwei Personen und Strom zahlt man je nach Lage ab 29 Euro. Die Rezeption ist bis 18 Uhr geöffnet, eine Anreise ist jedoch bis 22 Uhr möglich.

Besonderheiten: Der Campingplatz bietet ein breites Freizeitangebot an. Es gibt einen Spielplatz, ein Amphitheater für Veranstaltungen, einen Freiluftpool sowie Bootsanlegeplätze. Der Eintritt in das benachbarte Freibad ist für Gäste kostenlos.

Saison: Der Campingplatz hat bis zum 6. November geöffnet, die Hauptsaison geht bis zum 10. September 2023

Kontakt: Ochsenfurter Str. 49, 97252 Frickenhausen am Main, www.knauscamp.de/frickenhausen, Telefon: (09331) 3171

4. Campingplatz des Naturistenbunds Frankenland in Güntersleben

Nur wer seine oder ihre Klamotten ablegt, darf auf den Campingplatz des Naturistenbunds Frankenland. Zwölf Stellplätze mit Strom gibt es hier für Urlauber, eine Reservierung ist deshalb zu empfehlen. Der Campingplatz liegt am Rande eines Naturschutzgebietes und wird von Gästen oft als ruhig beschrieben, sagt Gerald Büchold vom Naturistenbund. Am Campingplatz gibt es weder Einkaufsmöglichkeiten noch Bewirtung, allerdings werden Getränke und Eis angeboten. 26 Euro kostet die Übernachtung für zwei Personen mit Strom im Wohnmobil. Auf dem Platz kann auch gezeltet werden und es steht ein Gästewohnwagen zur Verfügung.

Besonderheiten: Die größte Besonderheit dieses Campingplatzes ist natürlich die Pflicht zum Nacktsein. Außerdem hat der Platz ein Schwimmbecken, Bouleplätze und Samstag nachmittags Sauna. Der Platz ist laut Büchold behindertenfreundlich eingerichtet.

Saison: Der Campingplatz hat bis zum 30. September 2023 geöffnet.

Kontakt: Leitensee 1, 97261 Güntersleben, https://www.nbf-wuerzburg.de, Telefon 0159 05276968

5. Wohnmobilstellplatz des Wassersportclubs Eibelstadt

Platz für 90 Wohnmobile oder Wohnwagen bietet der Stellplatz des Wassersportclubs (WSC) Eibelstadt. Das Gelände liegt direkt am Main neben dem Sportboothafen und ist auch von der Autobahn A3 gut zu erreichen. Zwischen 14 und 19 Euro, je nach Größe des Wohnmobils, zahlt man für eine Nacht. Da er nur als Kurzzeitstellplatz zugelassen ist, darf man maximal zwei Nächte bleiben. Laut Gerhard Braun, dem Vorsitzenden des Wassersportclubs, brauche man im Normalfall keine Reservierung, an langen Wochenenden und zu Ferienbeginn sei dies jedoch ratsam.

Besonderheiten: Der kleine Hafen neben dem Stellplatz eignet sich als guter Startpunkt für Stand-up-Paddle-Boards oder Boote. Außerdem gibt es wenige hundert Meter entfernt eine große Saunalandschaft.

Saison: Der Stellplatz hat ganzjährig geöffnet .

Kontakt: Mainparkring, 97246 Eibelstadt, www.wsc-wohnmobile.de, Reservierungen nur unter info@wsc-eibelstadt.de

6. Wohnmobilstellplatz an der Friedensbrücke in Würzburg

Fußläufig zur Würzburger Altstadt kann man sein Wohnmobil auf dem Parkplatz an der Friedensbrücke abstellen. 46 Stellplätze gibt es dort mit eigener Stromversorgung, bei Bedarf können sich die Wohnmobile auch auf die für die Autos vorgesehenen Parkplätze stellen. Öffentliche Toiletten der Stadt Würzburg befinden sich an der Einmündung zum Parkplatz, auch eine Wasserversorgung mit Trinkwasser ist vor Ort möglich. Die Entsorgung des Abwassers ist kostenlos. Anhänger sind auf dem Parkplatz nicht zugelassen. Wohnmobile zahlen für 24 Stunden 15 Euro.

Besonderheiten: Die Lage direkt am Main mit besonderem Blick auf die Festung und die Stadt heben diesen Campingplatz hervor. Auch die gute Erreichbarkeit der Straßenbahn und die Nähe zur Stadtmitte zeichnen den Stellplatz aus.

Saison: Der Stellplatz mit Stromversorgung ist das ganze Jahr geöffnet. Die Wasserversorgung und Entsorgungsmöglichkeiten sind im Winter außer Betrieb.

Adresse: Viehmarkt, 97082 Würzburg, weiterführende Informationen und Anzeige der freien Stellplätze auf der Website der WVV.

7. Wohnmobilstellplatz an der Tauber in Röttingen

Für fünf Euro am Tag kann man in Röttingen sein Wohnmobil für 24 Stunden direkt an der Tauber parken. Von April bis Oktober gibt es Strom, Wasser und Sanitäranlagen direkt vor Ort. Der Platz eigne sich für 20 Wohnmobile und kleine Wohnwagen, jedoch nicht für Gespanne, sagt Mira Roth von der Gemeinde Röttingen. Vor Ort gibt es eine Infotafel und Flyer liegen für die Touristen aus. Eine Reservierung ist nicht möglich, "aber es war noch nie so voll, dass niemand mehr untergekommen ist" betont Roth. An einem Automaten sind die Tickets jederzeit lösbar.

Besonderheiten: Der Platz bietet einige Stellplätze direkt an der Uferfront der Tauber. Die Lage und die Aussicht seien sehr schön, so Roth. Die Stadtmitte befinde sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Saison: Der Stellplatz ist von Mitte bis Ende August nicht benutzbar. Von Oktober bis April sind die Sanitäranlagen geschlossen und die Wasserversorgung abgeschaltet, aber Strom ist weiterhin verfügbar. Ein Parkticket wird dann nicht benötigt.

Adresse: Der Stellplatz befindet sich in 97285 Röttingen an der Neubronner Straße direkt an der Tauber und ist vor Ort ausgeschildert.

8. Wohnmobilstellplatz "Main-Aue" in Thüngersheim

20 Stellplätze mit Stromversorgung bietet der Wohnmobilstellplatz in Thüngersheim. Für zwölf Euro pro Tag kann man hier sein Wohnmobil am Mainufer abstellen. Sanitäranlagen sind nicht vorhanden, dafür befindet sich eine Ver- und Entsorgestation wenige hundert Meter entfernt. Bezahlt wird bei einer Person, die täglich zum Stellplatz kommt und dabei auch Tipps und Empfehlungen für die Region weitergeben kann. Dies werde sehr positiv zurückgemeldet, sagt Silke Kaspers von der Gemeinde Thüngersheim. Eine Reservierung ist nicht möglich, der Platz jedoch auch selten voll belegt.

Besonderheiten: Der Stellplatz liegt direkt neben dem örtlichen Schwimmbad und direkt am Main. Außerdem ist der persönliche Kontakt mit der Person, die kassiert und Informationen verteilt, hervorzuheben, so Kaspers.

Saison: Der Stellplatz kann bis 31. Oktober genutzt werden.

Adresse: Mainau 1a, 97291 Thüngersheim

Sie vermissen einen Platz in dieser Liste? Wo übernachten Sie am liebsten in der Region Würzburg? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare.