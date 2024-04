Estenfeld

"Das ist die eigene Identität, die da brennt": Nach dem verheerenden Brand in der "Weißen Mühle" steht Estenfeld unter Schock

Flammen schlagen in der Nacht auf Dienstag aus dem Dach der "Weißen Mühle" in Estenfeld.

Plus Eine Familie hat ihr Zuhause verloren, ein Baudenkmal ist zerstört: Die "Weiße Mühle" in Estenfeld hat gebrannt. Der Wiederaufbau wird teuer.

Von Lara Meißner

Ulrich Weisensel und Bernd Michel blicken nach oben. Dort ragt in den hellblauen Morgenhimmel das, was nach der Nacht noch übrig ist: ein schwarz verkohltes Gerippe. Während um sie herum Mitarbeiter der Spurensicherung in ihren weißen Schutzanzügen wuseln, Brandermittler der Polizei fotografieren und Mitarbeiter des Bauhofs Rohre ausgraben, die beim Löschen geborsten sind, stehen die zwei Männer ganz still.

"Das ist der Schock, ich hab das noch gar nicht richtig begriffen", sagt Ulrich Weisensel. 28 Jahre war er Hausmeister der Estenfelder "Weißen Mühle". Dort hatte es in der Nacht von Montag auf Dienstag gebrannt. Während die Mehrzweckhalle und die derzeit geschlossene Gastronomie des gemeindeeigenen Anwesens weitestgehend verschont geblieben sind, ist der Wohntrakt komplett zerstört. Eine vierköpfige Familie wurde dabei obdachlos. Verletzt wurde niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

