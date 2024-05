Schweinfurt

11:00 Uhr

Volksfest Schweinfurt vom 31. Mai bis 9. Juni 2024: Mehrere neue Fahrgeschäfte und was sonst noch geboten wird

Plus Jetzt sind fast alle Details bekannt, und es gibt auch in diesem Jahr wieder viel Neues. Zum Beispiel eine Flugkarussellneuheit der Extraklasse.

Von Horst Breunig

Das Schweinfurter Volksfest zieht alle Jahre wieder Tausende Besucherinnen und Besucher auf das Festgelände gegenüber des Sachs-Stadions. Der Bierpreis ist noch nicht bekannt, aber das Programm wurde jetzt vorgestellt.

Wann und wo findet das Volksfest 2024 in Schweinfurt statt?

Dauer: Das Volksfest dauert vom 31. Mai bis zum 9. Juni 2024.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 14 bis 23 Uhr, am Eröffnungsfreitag ab 16 Uhr bis Mitternacht. Freitags und samstags von 14 bis 24 Uhr, am Sonntag, 2. Juni, von 12 bis 23 Uhr. Am Abschlussabend, 9. Juni, ist von 12 bis 24 Uhr geöffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen