Der Mann mit dem Kraftwerk im Keller: Obermeister der Würzburger Innung zeigt, wie Heizen gemeinschaftlich geht

Plus Seit zwölf Jahren versorgt Werner Rath in Rieden bei Würzburg seine Nachbarschaft mit Wärme. Eine dezentrale Energieversorgung, die sich auch anderswo lohnen kann.

Eine Ölheizung, die nicht an den Wärmebedarf eines Hauses angepasst ist, verbraucht viele Stunden im Jahr ungenutzte Energie. Oft sei diese Art zu heizen aber noch der Standard, sagt Werner Rath. Er selbst, Obermeister der Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik-Innung Würzburg, hat in seinem Ort eine dezentrale Lösung der Energieversorgung aufgebaut.

Leistungsmächtige Heizungen, die sich nicht nach dem Wärmebedarf richten, müssten nur in den wenigen sehr kalten Monaten laufen, meint Rath. Den Rest des Jahres könne man Energie sparen.