Würzburg

12:08 Uhr

"Der Stock" in Würzburg: Festhängender Ast unter der Alten Mainbrücke sammelt über Nacht hunderte Bewertungen bei Google

"Der Stock" in Würzburg ist eigentlich nur ein festhängender Ast auf dem Main. Doch laut Google-Bewertungen gilt er neuerdings als Sehenswürdigkeit.

Plus Ein schwimmender Stock im Main beschäftigt derzeit viele Würzburgerinnen und Würzburger. Er wird als neue Sehenswürdigkeit bezeichnet und sorgt im Netz für Schmunzeln.

Von Gina Thiel

Die Alte Mainbrücke in Würzburg muss sich warm anziehen. Sie droht als Top-Sehenswürdigkeit in Würzburg abgelöst zu werden. Und das ausgerechnet von einem Stock. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ist "der Stock" bereits ein heiß diskutiertes Thema. Doch was hat es damit auf sich?

Ob er schwimmt oder nur treibt, darüber scheinen sich die Würzburgerinnen und Würzburger noch nicht ganz einig zu sein. Fest steht jedoch: "Der Stock" hat bereits jetzt in Würzburg unter den jungen Leuten Kultstatus erreicht. Knapp 200 Bewertungen hat die neue (nicht ganz ernst gemeinte) Sehenswürdigkeit in Würzburg bereits gesammelt – und das innerhalb weniger Stunden.

