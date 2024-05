Schweinfurt

04:00 Uhr

Die Big Five der Kugellagerstadt: Zahlen und Fakten zu den 5 größten Industriebetrieben in Schweinfurt

Plus Sie sind die größten Arbeitgeber in der Stadt, die mit über 50.000 fast so viele Arbeitsplätze hat, wie Einwohner. Einblicke in die Großindustrie im Ranking.

Von Katja Beringer

Ihre Namen und Logos sind im Stadtbild präsent. Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus pendeln Tag für Tag nach Schweinfurt. Die Stadt ist - nach Nürnberg - Nordbayerns zweitgrößter Industriestandort. 54.202 Arbeitsplätze gab es 2022 in Schweinfurt. Wie viele Arbeitsplätze gibt es aktuell in der Großindustrie und was stellen die Big Five der Industriestadt genau in Schweinfurt her? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Platz 1: Die ZF Friedrichshafen AG

Mit der ZF Friedrichshafen AG ist der weltweit drittgrößte Automobilzulieferer in Schweinfurt vertreten. In Schweinfurt arbeiten – Stand Mai 2024 – rund 9000 Mitarbeitende für ZF. Damit ist ZF der größte Arbeitgeber Unterfrankens. Rund 3500 der Beschäftigten in Schweinfurt arbeiten in der Produktion. Weltweit hatte der Konzern im Jahr 2023 nach eigenen Angaben rund 168.700 Beschäftigte. Der Umsatz lag in diesem Jahr bei 46,6 Milliarden Euro.

