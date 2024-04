Bad Kissingen

16:20 Uhr

Eilantrag abgelehnt: Paddelverbot auf der Fränkischen Saale im Landkreis Bad Kissingen bleibt vorläufig in Kraft

Plus Ein Eilantrag gegen das Paddelverbot auf der Saale ist vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gescheitert. Warum die Justizbehörde dem Landratsamt recht gibt.

Von Wolfgang Dünnebier

Schlechte Aussichten für die Kanusaison 2024 auf der Fränkischen Saale im Landkreis Bad Kissingen: Die 4. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts Würzburg hat einen Eilantrag gegen das sogenannte Paddelverbot des Landratsamts Bad Kissingen abgelehnt.

Seine Entscheidung verkündete das Gericht am Montagnachmittag, 15. April 2024, per Pressemitteilung. Das bedeutet, dass das Paddelverbot vorläufig in Kraft bleibt.

