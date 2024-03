Bad Neustadt

26.03.2024

Ende für Bad Neustädter Traditionsbrauerei: Warum schließt die Karmeliter-Bräu nach 672 Jahren?

Bald stehen die Abfüllanlagen still: Herbert Brust, Geschäftsführer der Karmeliter-Bräu in Salz, schließt die traditionsreiche Brauerei mit 672-jähriger Geschichte.

Plus Inhaber Herbert Brust verkauft Immobilie samt Gebäude an die Firma Sebald und löst den Betrieb in den kommenden Wochen auf. Was aus dem Namen und dem Inventar wird.

Von Thomas Pfeuffer

In Bad Neustadt wurde schon länger über das Ob und Wann spekuliert, nun ging es doch sehr schnell: Die Karmeliter-Bräu wird geschlossen. Damit geht eine jahrhundertealte Brauereitradition in Bad Neustadt und seiner direkten Umgebung zu Ende. Das wurde am Dienstag bekannt, nachdem tags zuvor der Verkauf notariell beurkundet wurde.

Demnach übernimmt die angrenzende Firma Sebald Maschinenbau das Brauerei-Grundstück mitsamt der Gebäude. Zunächst informierte Brauereibesitzer Herbert Brust seine Mitarbeiter über die Entwicklung und äußerte sich dann im Gespräch mit dieser Redaktion über die Hintergründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen