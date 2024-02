Er darf zum Super Bowl nach Las Vegas: Ein Besuch beim wohl verrücktesten Football-Fan Unterfrankens

Plus Antrag im Stadion, persönliche Widmungen von Superstars: Die Leidenschaft des Gochsheimers Matthias Kraus brachte ihm den RTL-Titel NFL-Superfan des Jahres ein.

Bei der Verabschiedung am großen Tor, da, wo nicht nur ein riesiges Plakat, sondern auch ein Briefkasten zeigt, dass hier ein Fan der NFL-Mannschaft Green Bay Packers wohnt, findet Matthias Kraus ein Paket. Er hat es nicht erwartet, Absender ist einer seiner Football-Freunde. Aus Herzogenaurach. Kraus öffnet das Paket, zieht das Zeitungspapier zur Seite, dann lacht er. Er findet eine Rolle Toilettenpapier. Bedruckt mit dem Logo der Chicago Bears, dem Erzfeind seiner Packers.

Football-Fans gibt es in Deutschland inzwischen viele. Football-Fans der Kategorie Matthias Kraus nicht.