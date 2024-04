Junger Lebensretter: Wie der 13-jährige Frederik Baumann aus Handthal einen Anglerfreund vor dem Ertrinken rettete

Plus Als der Erwachsene bewusstlos ins Wasser fällt, überlegt der Junge keine Sekunde. Er handelt vorbildlich und startet die Rettungskette. Als Held sieht er sich nicht.

Den Ostersonntag dürfte Frederik Baumann sein Lebtag nicht vergessen. Am Morgen dieses Tages wurde der 13-Jährige aus Handthal zum Lebensretter. Nicht nur die Polizei bescheinigte dem Jungen im Nachhinein, in vorbildlicher Weise gehandelt zu haben, als er einem bewusstlosen Mann im Wasser half. Frederik, den Angehörige und Freunde meistens Freddi rufen, hat seitdem viel Lob erhalten. Dabei habe er seine Tat noch nicht herumerzählt, wie er sagt.

Der Morgen des Ostersonntags beginnt für Frederik unspektakulär. Er ist früh auf den Beinen und schon vor 10 Uhr mit einem guten Bekannten unterwegs. Sie gehen am Ortsrand von Handthal Richtung Oberschwarzach zum Bach. Frederik ist immer hilfsbereit, wenn irgendetwas zu erledigen ist, sagt der Bekannte.