Schweinfurt

28.04.2024

Gewollte Provokation? Den Verfassungsschutz beschäftigt ein Plakat in Schweinfurt

Dieses Plakat hängt in Schweinfurt in der Rhönstraße. Die Hintergründe des Plakats sind unklar und beschäftigen sogar den bayerischen Verfassungsschutz.

Plus In der Nähe des Friedhofs wurde an Ostern auf einer Plakatwand eine Botschaft plakatiert, die in den Sozialen Medien für Aufregung sorgte. Was die Hintergründe sind.

Von Steffen Krapf

War es eine gewollte Provokation? Ein großflächiges Plakat in der Schweinfurter Rhönstraße, in unmittelbarer Nähe zum Hauptfriedhof, sorgte in Teilen des Internets über das Osterwochenende hinweg für Aufregung. Und es folgte Vandalismus. Das Plakat hängt heute immer noch. Über die Hintergründe der Plakataktion rätselt aber auch der bayerische Verfassungsschutz.

Am Morgen des Ostersonntags veröffentlichte ein Mann auf der Social-Media-Plattform "Instagram" ein Video. Es trägt die Unterschrift: "Islamhass in Schweinfurt". Von ihm selbst waren nur seine Turnschuhe zu sehen, sowie ein Plakat, das offenbar teilweise mit schwarzer Farbe beschädigt wurde. Der Mann erklärte, das Plakat sei mit Spendengeldern ermöglicht worden, und nachdem es auf Twitter (gemeint ist "X", wie die Social-Media-Plattform mittlerweile heißt) viral ging, hätten ihn Hassnachrichten und Morddrohungen erreicht. Wer der Mann ist, oder welche Organisation hinter dem Plakat steckt, bleibt unklar.

