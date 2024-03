Große Anteilnahme nach Bericht über Krebserkrankung: Wie Nadine Wilm aus den Reaktionen neue Kraft schöpft

Plus Andere Ärzte hatten sie schon aufgegeben. Aber die 36-Jährige aus Iphofen kämpft an der Uniklinik Würzburg tapfer gegen den Krebs – und erhält dafür viel Zuspruch und Respekt.

Ihr Schicksal berührt viele Menschen: Die 36-jährige Nadine Wilm aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) kämpft mit Lebensmut und Gottvertrauen gegen ihre Krebserkrankung – unterstützt von ihrem Ehemann Frank und medizinisch versorgt von den Ärztinnen und Ärzten an der Uniklinik Würzburg.

Dort spricht man von einem "kleinen Wunder": Eigentlich galt die Patientin als austherapiert, Metastasen hatten sich im ganzen Körper ausgebreitet. Doch den Medizinern an der Uniklinik gelang es mit weiteren Tests und einer neuen Therapie, das Tumorwachstum zu stoppen – obwohl Eierstockkrebs als äußerst aggressiv gilt.