Würzburg

17:00 Uhr

Hohe Waldbrandgefahr in der Region: Vorsorgliche Luftbeobachtung am Wochenende

Luftbeobachter unterwegs (Archivbild): Die Regierung von Unterfranken ordnet am Wochenende eine vorsorgliche Luftbeobachtung wegen prognostizierter hoher Waldbrandgefahr an.

Plus Das sommerliche Wetter ändert sich in den nächsten Tagen nicht. Deutscher Wetterdienst und die Regierung von Unterfranken mahnen Ausflügler zur äußersten Vorsicht.

Von Christine Jeske

Die Sonne lacht vom Himmel. Der Regenschirm kann auch in den nächsten Tagen zu Hause bleiben. "Es bleibt trocken, auch das kommende Wochenende", sagt Jens Kühne, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in München. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost, die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad. Sommerwetter bis Dienstag, verspricht Kühne.

Was die einen freut, macht anderen Sorgen. Denn mit längerer Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. Und die ist derzeit hoch. Bereits am Donnerstag wurde für Bad Kissingen die höchste Gefahrenstufe 5 ausgegeben. In den nächsten Tagen "sind wir bei 3 bis 4, weil kühlere Luft herankommt", so der Meteorologe. Die vom DWD herausgegebene Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes reicht von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).

