Würzburg

vor 35 Min.

Jetzt ist es offiziell: Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg muss schließen

Galeria Karstadt Kaufhof in der Würzburger Innenstadt muss schließen.

Plus Diese Nachricht wird die Würzburger Innenstadt wohl hart treffen. Galeria Karstadt Kaufhof wird geschlossen, das teilt die Konzernspitze am Samstag mit.

Von Gina Thiel

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Gerüchte um die mögliche Schließung des Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg. Jetzt folgt die traurige Gewissheit. Das Warenhaus in der Innenstadt muss tatsächlich schließen.

Nicht mal ein Jahr ist es her, seit die Filiale von Andrè Tworowski beim zweiten Insolvenzverfahren des maroden Konzerns gerettet wurde. Rund 14 Monate später muss das Warenhaus jetzt dennoch schließen. Das teilte die Unternehmensführung an diesem Samstag der Öffentlichkeit mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen