vor 27 Min.

Kaufhof-Betriebsrat: "Kündigungen gehen im Mai noch raus" – So geht es für die Würzburger Angestellten jetzt weiter

Siegfried Fichna ist Betriebsratsvorsitzender bei Kaufhof in Würzburg. Am Rande einer Kundgebung sprach er über die Lage der Angestellten und wie es für sie jetzt weitergeht.

Plus 84 Menschen arbeiten bei Kaufhof in Würzburg. Mit der anstehenden Kündigung stehen sie vor einer wichtigen Entscheidung. Das sind die nächsten Schritte.

Von Christoph Sommer

"Das Haus ist eine Familie", sagt Siegfried Fichna den rund 50 Demonstrierenden vor dem Kaufhof in der Würzburger Innenstadt. Gemeinsam mit ihnen fordert der Vorsitzende des Betriebsrats den Erhalt der Filiale. Seit Jahrzehnten schon arbeite er in dem großen Gebäude, vor dem er jetzt seine Rede hält. Auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Filialleiter Andre Tworowski stehen am Mittwoch bei der Kundgebung.

Über 100 Menschen arbeiten laut Fichna im gesamten Haus, Restaurant, Kiosk und Lebensmittelabteilung eingerechnet. 84 davon seien direkt bei Galeria Kaufhof angestellt. Wie geht es für sie nach der Kündigung weiter?

