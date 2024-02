Würzburg/Bad Mergentheim

04.02.2024

Leben nach Krebs: Wie eine Seniorin aus Würzburg an Nebenwirkungen der Therapie litt – und was ihr geholfen hat

Dr. Anne Scherer-Quenzer ist Gynäkologin an der Würzburger Uniklinik und leitet die Tagesklinik für integrative Onkologie in Bad Mergentheim.

Plus Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Auch die Naturheilkunde kann im Kampf gegen die Folgen von Tumorerkrankungen unterstützen. In der Region gibt es dazu ein neues Angebot.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Die Diagnose ist für Betroffene meist ein Schock: Fast eine halbe Million Deutsche erkranken jährlich an Krebs – und fast eine Viertelmillion stirbt daran. Jedes Jahr. Doch auch wer den Krebs "besiegt" hat, ist noch lange nicht über den Berg. Der Fall einer Seniorin aus Würzburg zeigt, wie heftig Neben- und Nachwirkungen sein können. Und was hilft.

Trotz regelmäßiger Kontrollen war bei der 75-Jährigen ein Tumor in der linken Brust gewachsen. Das bösartige Geschwür war groß, saß ungünstig und konnte in einer ersten Operation nicht ganz entfernt werden. In einer zweiten OP wurde die Brust komplett abgenommen. Eine Bestrahlung oder Chemotherapie war zwar nicht nötig. Doch was folgen sollte, ahnte die Patientin im Oktober 2019 nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen