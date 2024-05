Iphofen

15:00 Uhr

Leiche im Bach in Iphofen: Todesursache ermittelt – Polizei teilt das Ergebnis der Obduktion mit

Am 22. April wurde am Iphöfer Wehrbach eine Frauenleiche gefunden. Die Polizei kann den Fall nun wohl zu den Akten legen.

Plus Zwei Wochen nach dem Fund einer toten Frau im Iphöfer Wehrbach hat die Polizei das Ergebnis der weiteren Obduktion bekannt gegeben. Nun besteht Klarheit.

Von Eike Lenz

Ein Fußgänger hatte in den frühen Morgenstunden des 22. April am Iphöfer Wehrbach die Leiche einer Frau entdeckt. Nur wenige Meter von der Touristenattraktion des Rödelseer Tores entfernt lag die leblose Frau im Wasser. Rasch war klar, dass es sich um eine 47-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen handelt, und die Obduktion ergab, dass die Frau ohne Fremdverschulden zu Tode gekommen war. Eine letzte Frage stand allerdings noch aus.

Um die genaue Todesursache zu klären, so hieß es vergangene Woche, müssten weitere Untersuchungen im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt werden. Diese sind nun abgeschlossen, wie das Polizeipräsidium in Würzburg am Montag auf Anfrage mitteilte. Der Tod der Frau geht demnach auf eine "innere körperliche Ursache" zurück. Ein Fremdverschulden sei weiterhin auszuschließen, sagt Polizeihauptkommissar Martin Kuhn.

