Matthias Mangiapane bei "The 50" auf Prime Video: Hammelburger ab dem 11. März Teil von Amazons Reality-TV-Show

Plus Das TV-Sternchen nimmt den nächsten Anlauf für den Sieg bei einem Trash-TV-Format. Diesmal misst er sich gleich mit 49 Konkurrentinnen und Konkurrenten.

Wenn von den "größten Realitystars Deutschlands" die Rede ist, kann ganz grundsätzlich einer schonmal nicht fehlen: Matthias Mangiapane. Das Hammelburger TV-Sternchen darf sich jetzt tatsächlich und höchst offiziell zu diesem elitären Kreis zählen. Zumindest, wenn es nach Amazon geht. Und sind wir ehrlich: Geht es nicht immer irgendwie um Amazon?

Auf seiner Streaming-Plattform "Prime Video" strahlt der einstige Onlinehandel- und heutige Weißgottwasnichtalles-Gigant ab dem 11. März die Reality-Show "The 50" aus. Die ersten vier Folgen gibt's zum Starttermin, im Wochenrhythmus folgen jeweils vier weitere am 18. und 25. März. Die finalen beiden Episoden gibt es ab dem 1. April auf der kostenpflichtigen Plattform.