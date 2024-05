Maxbrücke in Schweinfurt: Abriss und Neubau ab 2028 wahrscheinlich

Plus Sieben Varianten mit neuen Vorschlägen für eine Mainquerung diskutierte der Bauausschuss. Warum das Thema Naturschutz besonders ernst genommen werden muss.

Dreieinhalb Stunden dauerte die Diskussion im Bauausschuss über die Frage, wie es mit der maroden Maxbrücke weitergehen soll. Ist es sinnvoll, eine dritte Mainbrücke zu bauen und die alte Maxbrücke nur noch für Fahrräder und Fußgänger freizugeben? Oder ist der Abriss und Neubau inklusive einer mehrmonatigen Sperrung der Zufahrt zur Innenstadt im Grunde alternativlos?

Schwierige Fragen, aber dennoch eine ruhige und sachliche Debatte: Der Ausschuss entschied einstimmig, dass im nächsten Schritt die bevorzugte Variante einer Stabbogenbrücke als Ersatz anstelle der jetzigen Maxbrücke geprüft wird und darüber hinaus noch einmal vertiefend eine neue Brücke auf Höhe des Bahnhaltepunktes Schweinfurt Mitte bzw. die vom Handelsverband präsentierte Variante mit Anschluss an die Kreuzung Paul-Rummert-Ring/Alte Bahnhofstraße.