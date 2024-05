Würzburg

04:00 Uhr

Kürschnerhof in Würzburg: Alteingesessene Geschäftsleute wünschen sich mehr inhabergeführte Läden statt Billig-Ketten

Leerstände, Neueröffnungen und Veränderung: Optiker Hans Schiborr vor seinem Geschäft am Kürschnerhof in Würzburg.

Plus Am Kürschnerhof in Würzburg hat es zuletzt viele Veränderungen gegeben. Wie gehen alteingesessene Geschäftsinhaber damit um? Sehen Sie noch Hoffnung für den Einzelhandel?

Von Gina Thiel

Am Kürschnerhof in Würzburg hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Seit der Bekanntgabe der Schließung des Modeladens Hallhuber im Juni 2023 ist beinahe kein Monat vergangen, an dem nicht ein Geschäft geschlossen oder neu eröffnet hat. Es herrscht ein reger Wechsel an dem kleinen Straßenstück zwischen Domstraße und Schönbornstraße.

Mitten drin ist Hans Schiborr mit seinem Optikergeschäft. Seine Firma ist das, was man alteingesessen nennt. Das Unternehmen gibt es bereits seit 1852, seit 1919 befindet sich das Geschäft am Kürschnerhof. Hans Schiborr führt es gemeinsam mit seiner Frau Katja Schiborr mittlerweile in fünfter Generation. Nachdem der Familienvater den Optikerladen 1993 von seinem Onkel übernommen hat, sanierte er das gesamte Haus 2008 und 2021. Inzwischen ist der Optiker das einzige inhabergeführte Geschäft am Kürschnerhof.

