Mythos oder medizinische Tatsache: Kann man das Wetter wirklich in den Knochen spüren, Herr Dr. Schwab?

Plus Das Wetter beeinflusst unseren Körper. Der Würzburger Arzt Dr. Michael Schwab erklärt, was die Wissenschaft darüber weiß - und warum Wetterfühligkeit kein Aberglaube ist.

Erst 15 Grad und Sonnenschein, dann plötzlich wieder Frost: Im Frühjahr schlägt das Wetter oft Kapriolen und manche sagen, sie merken das in den Knochen. Doch stimmt das? Können Menschen Wetterumschwünge spüren - oder ist das ein Aberglaube?

Wetterfühligkeit ist keine Einbildung, sagt der Würzburger Geriater Dr. Michael Schwab. Sie sei sogar nachweisbar. Im Interview erklärt der Chefarzt am Bürgerspital Würzburg, was es mit schmerzhaften Temperaturstürzen und dem bangen Blick auf den Wetterbericht auf sich hat - und wie sich Widerstandskraft trainieren lässt.