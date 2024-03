Würzburg

17:00 Uhr

Nach 75 Jahren ist Schluss: Würzburger Traditions-Imbiss "Treziak" gibt Stand am unteren Markt auf

Der Traditions-Imbiss "Treziak" am unteren Markt in Würzburg hat nach 75 Jahren seine Geschäftsaufgabe bekannt gegeben.

Plus Elke und Wolfgang Treziak haben nach 75 Jahren ihren beliebten Imbissstand am unteren Markt in Würzburg aufgeben. Das sind die Gründe für das plötzliche Aus.

Von Gina Thiel

Nach 75 Jahren ist Schluss für Familie Treziak. Der bekannte Imbissstand am unteren Markt in Würzburg hat geschlossen. An den braunen Rollläden des Imbissstands hängt ein weißer Zettel, in dem das Ehepaar auch die Gründe für ihr Aus verkünden.

Für viele Würzburgerinnen und Würzburger geht damit eine feste Institution unter den Ständen am Markt verloren. Egal ob Curly-Pommes, Kiliani-Fracher oder Currywurst - bei "Treziak" haben sich viele in der Mittagspause für die Arbeitszeit gestärkt. Aber auch bei Touristinnen und Touristen war der Stand beliebt.

