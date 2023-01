Nach Rettung eines Mannes vor einfahrendem Zug in Karlstadt: Helferin ist erschüttert, dass andere wegschauten

Plus In Karlstadt war vergangene Woche ein älterer Mann ins Gleis gestürzt. Vier Reisende halfen ihm zurück auf den Bahnsteig, doch ein Mann ignorierte die Hilferufe.

Ein 78-Jähriger ist vergangenen Mittwoch am Karlstadter Bahnhof ins Gleisbett gestürzt. Nur durch das beherzte Eingreifen mehrerer Personen konnte er gerettet werden. Kurz darauf rauschte ein Güterzug durch den Bahnhof, wie eine der Helferinnen berichtet. Doch sie sagt auch: Nicht alle Menschen vor Ort leisteten Hilfe.