Würzburg

13.03.2023

Nach Sexismus-Diskussionen: "Layla" und "Olivia" dürfen auf dem Würzburger Frühjahrsvolksfest nicht gespielt werden

Plus 2022 fing die Debatte in Würzburg an. Der Ballermann-Hit "Layla" durfte nicht auf dem Kiliani-Volksfest gespielt werden. Für das Frühjahrsvolksfest gilt nun dasselbe. Was die Stadt dazu sagt.

Von Sophia Scheder

Der Ballermann-Song "Layla" von DJ Robin und Schürze ist ebenso erfolgreich wie umstritten – vor allem nach einer Entscheidung der Stadt Würzburg im Jahr 2022. Im Juli hatte sie beschlossen, dass der umstrittene Song, dem Sexismus vorgeworfen wird, auf städtischen Veranstaltungen – damals ging es um das Kiliani-Volksfest – nicht mehr gespielt werden darf.

