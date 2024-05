Bad Kissingen

11:00 Uhr

Neue Bezahlkarte im Landkreis Bad Kissingen: Wo Asylsuchende sie bekommen und was sie alles damit kaufen können

Bis Ende Mai sollen alle Asylsuchenden im Landkreis Bad Kissingen die Bezahlkarte erhalten. Unser Foto entstand am Schalter im Landratsamt Bad Kissingen.

Plus Der Start des neuen Zahlungsmittels im Freistaat war ein Pilotprojekt. Jetzt machen 15 neue Kommunen mit. So viele Bezahlkarten gibt der Kreis Bad Kissingen aus.

Von Isolde Krapf

Seit April gibt nun auch der Landkreis Bad Kissingen Bezahlkarten an Asylsuchende aus. 550 bis 600 dieser Plastik-Cards sollen bis Ende Mai an Berechtigte ausgegeben werden, sagte Landrat Thomas Bold beim Pressetermin am Montag, 6. Mai.

Allerdings ist die Zahl der Leistungsempfänger zum Thema Asyl im Landkreis mit 860 höher. Denn es gebe unter den geflüchteten Menschen sehr viele Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, die keine Karten erhalten, erklärt Bold. Ihr Guthaben wird von den Eltern auf der Hauptkarte der betreffenden Familie mitverwaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen