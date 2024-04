Würzburg

04:00 Uhr

Öko-Oase im Garten: Mit diesen 7 Tipps schaffen Sie sich ein nachhaltiges Gartenparadies - ohne viel Aufwand

Simone Angst-Muth zeigt in ihrem Paradies von Garten, wie man einen Trockengarten klimagerecht und tierfreundlich anlegt und pflegt.

Plus Vorgärten in Würzburg werden oft versiegelt statt begrünt - zu hoch sei der Pflegeaufwand. Doch man muss nur wissen wie, sagt Simone Angst-Muth in ihrem Trockengarten.

Von Sarah Gräf

Die Stadt Würzburg beobachte mit Sorge "eine sukzessive Umwandlung von Vorgartenzonen in befestigte Flächen", wie dem Masterplan Freiraum der Stadt Würzburg zu entnehmen ist, der Strategien zur Anpassung an die Klimaerwärmung beschreibt. Viele der Häuser mit Vorgarten sind vermietet und die Frage nach der Pflege steht im Raum.

Oft müssen sie per Hand und durch die Vermieterinnen und Vermieter gepflegt werden. Der Aufwand sei dementsprechend hoch, meint der Verein "Haus & Grund Bayern". Expertinnen der Bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) sowie Simone Angst-Muth, die einen Trockengarten als Schauobjekt pflegt, geben 7 Tipps für ein nachhaltiges und pflegeleichtes Gartenparadies.

