Winterhausen

17:00 Uhr

Pächter über Kleinanzeigen gefunden: Ukrainische Familie übernimmt Winterhäuser Biergarten am Mainufer

Oleksii Bobza ist der neue Pächter des Biergartens in Winterhausen. Die Eröffnung ist für den 1. Mai geplant.

Plus Ab Mai soll der Biergarten in Winterhausen wieder öffnen. Dann mit neuen Pächtern. Warum für diese ein Traum in Erfüllung geht – und welche Pläne sie haben.

Von Marie Allmansberger

Der Biergarten in Winterhausen am Mainufer ist derzeit geschlossen. Die alten Pächter – eine junge Familie, die den Biergarten unter dem Namen "Julie's" betrieb – machen nicht mehr weiter. Familienleben und Gastronomie seien häufig schwierig zu vereinbaren, sagt Jochen Kiesel, Besitzer des Biergartens, – und spricht damit aus eigener Erfahrung. Denn um sich einen festen Gästestamm zu erarbeiten, sei ein ambitionierter und fokussierter Betrieb notwendig.

Eigentümer Jochen Kiesel hat den Biergarten jahrelang selbst betrieben

Kiesel hat den Biergarten bis einschließlich Sommer 2022 selbst unter dem Namen "Stöcklein's" betrieben. Er ist sich der Herausforderung und den Problemen der Branche bewusst, möchte allerdings nicht "über die üblichen Dinge jammern, wie er sagt." Doch 15 Jahre Gastronomiebetrieb hätten bei ihm Spuren hinterlassen: "Kein Wochenende, keine Feiertage, kein Sommerurlaub. Mehrere Beziehungen zerbrachen daran, ein Familienleben war bei erfolgreichem Betrieb äußerst schwierig", berichtet Kiesel.

