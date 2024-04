Würzburg

15:40 Uhr

Paukenschlag am Mainfranken Theater Würzburg: Intendant Markus Trabusch verzichtet auf weitere Amtszeit

Will seinen Vertrag in Würzburg nicht mehr verlängern: Markus Trabusch, Intendant des Mainfranken Theaters Würzburg.

Plus Markus Trabusch strebt keine Verlängerung seines Vertrags in Würzburg mehr an. Zuvor hatte der Personalrat heftige Kritik geübt. Was dem Intendanten vorgeworfen wird.

Von Sophia Scheder, Torsten Schleicher

Der Intendant des Mainfranken Theaters Würzburg, Markus Trabusch, verzichtet auf eine weitere Amtszeit in Würzburg. Seinen Entschluss, den er "aus Gründen der persönlichen Lebensplanung" getroffen habe, ließ Trabusch am Montagnachmittag per Pressemitteilung des Mainfranken Theaters verbreiten. Seine laufende Amtszeit endet 2026.

"Ich bin bei Ende meines Vertrages in zwei Jahren 64 Jahre alt und habe bis dahin 25 Jahre in Leitungsfunktionen öffentlicher Kulturinstitutionen gearbeitet. Davon übrigens die Hälfte in interimistischen Gebäudesituationen und Übergangsspielstätten. Nach der guten, aber auch herausfordernden Zeit am Mainfranken Theater möchte ich mich nach meinem Würzburger Engagement wieder vollständig auf die Kunst, die mein Lebensinhalt ist, fokussieren und Eigenes auf die Bühne bringen", so Trabusch in seiner Mitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

