Würzburg

12:00 Uhr

Personalrat am Mainfranken Theater Würzburg legt nach: "Keine weitere Zusammenarbeit mit Intendant Markus Trabusch"

Plus In einer zweiten Rundmail an Würzburgs Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen stellt die Mitarbeitervertretung des Theaters einen Forderungskatalog auf. Um was es geht.

Von Mathias Wiedemann

Die Kritik des Personalrats des Mainfranken Theaters an der Werkleitung des Hauses hält an. Nach einem ersten Brandbrief an die städtische Politik vor knapp drei Wochen hat die Mitarbeitervertretung des Theaters nun mit sechs konkreten Forderungen nachgelegt. So will das Gremium etwa eine Mitarbeiterbefragung durch eine unabhängige Stelle, die Erstellung einer Krankenstatistik, eine ordentliche Beteiligung der gesetzlichen Interessensvertretungen und beratende Mitwirkung bei der Findung der neuen Intendanz. Vor allem aber will der Personalrat nicht weiter mit Intendant Markus Trabusch zusammenarbeiten.

In dem ersten Schreiben vom 11. April an Oberbürgermeister Christian Schuchardt, die beiden hauptamtlichen Bürgermeister sowie die Stadtratsfraktionen hatte die Mitarbeitervertretung harte Kritik an der Führungsebene des Dreispartenhauses geübt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen