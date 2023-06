Pflege von Angehörigen: Was sollte ich tun, wenn meine Eltern den Alltag nicht mehr alleine schaffen?

Plus Demenz, Schlaganfall, Alterskrankheiten: Wenn Angehörige pflegebedürftig werden, gibt es viele Fragen zu klären. Worauf es dann ankommt.

Wenn Angehörige zum Pflegefall werden, dann fühlen sich Betroffene oft überfordert und ratlos. "Es prasseln dann viele Informationen auf die Angehörigen ein. Gerade bei einer akuten Situation kommt sowas auch ganz plötzlich", sagt Pflegeberaterin Lisa-Marie Köchel vom Pflegestützpunkt Würzburg. Sie erlebe oft, dass Pflege in Familien ein Tabuthema ist.

"Teilweise komme ich in Familien und frage mich, 'Mensch, wie hat das bislang so gut funktioniert?'. Oft hätten Angehörige bereits ein halbes Jahr früher Leistungen beantragen können", ergänzt Tobias Konrad, Leiter von WirKommunal und Berater des Pflegestützpunktes Landkreis Würzburg.