Rauhenebrach: Umstürzender Baum tötet am Mittwoch einen 58-jährigen Forstarbeiter

Plus Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der Mann gerade dabei, einen auf der Straße liegenden Baum zu beseitigen, als ein weiterer Baum umfiel und ihn traf.

Von Martin Sage

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstagvormittag bekannt gegeben hat, ist in einem Waldstück in der Gemeinde Rauhenebrach (Lkr. Haßberge) am Mittwoch ein Forstarbeiter ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Sachstand sei der 58-Jährige bei Waldarbeiten verunglückt, heißt es in der Verlautbarung. Die Kriminalpolizei Schweinfurt habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mann wurde zunächst vermisst

Wie das Polizeipräsidium ausführt, war der Forstarbeiter am Mittwochmittag von einem Arbeitseinsatz nicht zurückgekehrt und auch telefonisch nicht zu erreichen. Daraufhin sei eine Suche nach dem Mann eingeleitet worden. "In einem Waldstück bei Rauhenebrach hat man den Vermissten letztlich auffinden können. Leider kam für den 58-Jährigen zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät", heißt es in der Pressemitteilung. Der Unglücksort liegt in der Nähe der Ortschaft Fatschenbrunn.

