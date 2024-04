Restaurants, Cafés und Einzelhandel: Diese Geschäfte haben seit Beginn des Jahres in Würzburg neu eröffnet

Plus Eine Neueröffnung jagt die nächste in der Würzburger Innenstadt. Hier ist eine Übersicht von Geschäften, die seit Beginn dieses Jahres neu eröffnet haben.

In Würzburg hat sich seit Beginn des Jahres einiges getan. Neben zahlreichen Geschäftsaufgaben gibt es auch immer wieder Menschen, die mit neuen Ideen und Konzepten die Stadt bereichern wollen. Dabei entsteht ein bunter Mix aus Gastronomie-Betrieben, Einzelhandelsläden und ganz neuen Verkaufskonzepten.

Hier ist eine Übersicht der Läden, die seit Beginn dieses Jahres in Würzburg eröffnet haben: