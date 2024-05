Würzburg

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Herr Tworowski, Ihr unermüdlicher Einsatz für Galeria Kaufhof in Würzburg verdient Respekt!

Noch im Einsatz: André Tworowski ist der Filialleiter der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in der Innenstadt von Würzburg. Bald ist am Standort Schluss.

Plus Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg muss schließen. Trotz aller Bemühungen und trotz guter Zahlen. Ein Schlag ins Gesicht für das gesamte Team, findet unsere Autorin.

Von Gina Thiel

Lieber André Tworowski,

vor knapp zwei Wochen saßen wir gemeinsam bei Ihnen im Büro, und ich habe Sie auf die Schließungsgerüchte von Galeria Karstadt Kaufhof angesprochen. An Ihre Antwort kann ich mich noch genau erinnern: "Ich lasse mich von Spekulationen nicht verunsichern, sondern fokussiere mich auf das, was wir am Ende beeinflussen können – die Umsatzzahlen." Ihr Optimismus hat mich in diesem Moment wirklich beeindruckt. Er wirkte echt.

