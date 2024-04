Würzburg

04:10 Uhr

Sanierungsfall tectake Arena Würzburg: Zwei Jahre lang keine Halle mehr für Konzerte und Bundesliga-Basketball

Blick auf die tectake Arena in der Stettiner Straße in Würzburg.

Plus Über 40 Jahre ist die städtische Mehrzweckhalle in der Würzburger Sanderau alt. Eine Generalsanierung ist unumgänglich. Was das für den Sport und die Veranstalter bedeutet.

Von Ernst Lauterbach

Sie ist in die Jahre gekommen. Dabei sieht sie von außen eigentlich recht noch frisch aus. Aber im buchstäblichen Gebälk, da knarzt es. Gemeint ist die städtische Mehrzweckhalle in der Stettiner Straße. Am 17. Mai 1981 war die bis 2004 als Carl-Diem-Halle, dann als s.Oliver Arena und seit dem 1. Januar 2022 unter dem Namen tectake Arena bekannte Halle mit großen Feierlichkeiten der Öffentlichkeit übergeben worden. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Wie es um den Zustand der Halle und die Perspektiven für ihre Nutzung bestellt ist, dazu hat die Pressestelle auf Fragen der Redaktion geantwortet.

Wie steht es um die Bausubstanz der über 40 Jahre alten Halle?

Das Alter der Halle macht sich bemerkbar: Trotz Bauunterhaltsmaßnahmen und Teilsanierungen ist laut Pressestelle eine Mehrzweckhalle nach einer solchen Zeitspanne grundsätzlich reif für eine Generalsanierung.

