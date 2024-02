Scheine, Anträge, Nachweise: 4 Handwerksbetriebe über den täglichen bürokratischen Wahnsinn in ihrem Büro

Plus Unternehmen und Handwerksbetriebe klagen über maßlose Bürokratie. Vier Schweinfurter Betriebe erklären, wie das heißt und wie das im Alltag für sie aussieht.

Sie trieb es in den vergangenen Wochen ebenfalls auf die Straßen: Neben den Landwirtinnen und Landwirten waren bei den Bauernprotesten im Landkreis Schweinfurt auch immer wieder Handwerksbetriebe unter den Demonstrierenden vertreten. Sie hatten sich mit den Bäuerinnen und Bauern solidarisiert und nutzen die Proteste, um ebenfalls auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen.

Neben dem Fachkräftemangel treibt die Handwerksbetriebe seit Jahren vor allem eins um: die zunehmende Bürokratie. Anstatt ihrer eigentlichen Arbeit nachzukommen, müssen die Handwerkerinnen und Handwerker immer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen.