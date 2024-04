Seitenhieb gegen Florian Silbereisen? Schlagerstar Patrick Lindner hat seine Shows "nicht nötig"

Bei den großen Schlager-Shows von Florian Silbereisen ist Patrick Lindner nicht dabei. Warum ist das so? Dazu hat er sich jetzt in einem Interview geäußert.

"Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen." In einem Interview mit dem Online-Musikportal schlager.de hat Patrick Lindner über Florian Silbereisen und seine „Feste“-Shows gesprochen. Dabei hat er zum Teil einen scharfen Ton angeschnitten. Was hinter Lindners Aussagen steckt, lesen Sie hier.

Patrick Lindner und Florian Silbereisen: Was ist passiert?

Patrick Lindner (63) feiert gerade sein 35. Bühnenjubiläum und hat eine neue Doppel-CD veröffentlicht. Der Titel: „All Deine Farben“.

Doch in den großen TV-Shows von Florian Silbereisen war Patrick Lindner noch nicht. Wieso? Dazu hat er sich jetzt in einem Interview mit schlager.de geäußert.

Übrigens: Vor jeder Sendung soll Florian Silbereisen immer mit einer ganz bestimmten Frau telefonieren.

"Ich kann auch ohne": Patrick Lindner über die Schlager-Shows von Florian Silbereisen

"Ich gehöre nicht zu dieser Schlager-Blase", erklärte Patrick Lindner gegenüberschlager.de. "Wenn ich nicht zu Florian Silbereisen eingeladen werde, dann ist das eben so. Ich kann auch ohne. Ich bin erfolgreich. Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen.“

Laut schlager.de ist Lindner mit seiner Kritik an Silbereisens Monopolstellung als Show-Präsentator nicht allein. Auch Hendrik "Heintje" Simon, Vanessa Mai und Peter Kraus hätten sich schon kritisch darüber geäußert.

Linder weiter: "Es sind tatsächlich doch immer dieselben, die man in diesen Shows sieht. So kann sich das Genre nicht weiterentwickeln. Zum Glück habe ich damit nichts zu tun."

Übrigens: Ross Antony hat sich kürzlich bei "Schlager des Jahres" blamiert.

"Man müsste sich vorher zusammensetzen": Unter welchen Bedingungen Patrick Lindner bei Silbereisen auftreten würde

So hart Patrick Lindners Worte klingen mögen. Am Ende des Interviews mit schlager.de schlug er auch einen versöhnlichen Ton an und bekannte: "Allerdings würde ich natürlich auch nicht Nein sagen, wenn ich eine Einladung zu Florian Silbereisen bekäme. Schließlich erreicht man da Millionen zusätzlich."

"Allerdings", erklärt Lindner weiter, "müsste man sich vorher zusammensetzen, um zu sehen, wie das über die Bühne gehen sollte. Ich mache heute sicher nicht mehr jeden Unsinn mit."

Übrigens: Udo Jürgens, Roland Kaiser und Freddy Quinn gehören zu den 15 erfolgreichsten Schlager-Stars aller Zeiten.