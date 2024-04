Würzburg

04:00 Uhr

Spargel wird immer teurer: Köche aus Würzburg und Region verraten 4 kostengünstige Rezepte

Plus Bis zu 13 Euro kostet inzwischen ein Kilo Spargel. Verschiedene Köche aus Würzburg zeigen, wie man mit einem Pfund Spargel lecker und kostengünstig für vier Personen kocht.

Von Marie Allmansberger, Sarah Gräf

Die Spargelzeit hat begonnen und mehr und mehr Stände starten mit dem Verkauf des beliebten Gemüses. Auch in den Supermärkten ist der fränkische Spargel angekommen. Mit bis zu 13 Euro pro Kilo fränkischem Spargel muss dieses Jahr gerechnet werden, so der Bayrische Bauernverband. Kocht man nicht nur für sich alleine, kann die Mahlzeit also schnell ins Geld gehen. Verschiedene Köche aus Würzburg und Umgebung zeigen, wie man sparsam vier Personen mit einem Pfund Spargel satt bekommt.

1. Sterneköche Robin Hofmann und Patrick Grieshaber aus dem Restaurant Kuno: Spargel Primavera

Das Gericht isst Küchenchef Robin Hofmann auch privat am liebsten. "Parmesan, Tomate, Spargel, ganz klassisch, ohne Fleisch am besten", sagt er. Die Entscheidungsfindung zum Rezept sei relativ unkompliziert gewesen, meint der junge Koch. "Was kann man zu Hause nachkochen, mit wenig Aufwand und regionalen Produkten? Da lag das Gericht auf der Hand."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen