Steffen Szabo erkocht zum dritten Mal einen Michelin-Stern in Franken

Plus Spitzenkoch Steffen Szabo hat es wieder geschafft. Nach Coburg und Volkach bekam er nun die bedeutende Auszeichnung für das Gourmet-Restaurant "Le Frankenberg".

Er hat es geschafft: Steffen Szabo hat einen Michelin-Stern in seine mittelfränkische Heimat geholt. Zum dritten Mal hat er einen Stern erkocht: für Ober-, Unter- und Mittelfranken. 2017 bekam er die Auszeichnung für seine Spitzenleistung im Romantik-Hotel "Goldene Traube" in Coburg – als Bayerns jüngster Sternekoch. 2020 folgte der Stern im Romantik-Hotel "Zur Schwane" in Volkach, nun also im Gourmet-Restaurant "Le Frankenberg" auf Schloss Frankenberg.

Der 33-Jährige zählt damit zu den weltbesten Köchen. Doch eigentlich hat er Hotelfachmann gelernt. Dann sei für ihn klar gewesen, dass er noch Koch lernen will, aber: "Ich war damals nur 1,65 Meter groß und sehr schüchtern", erzählt Szabo. Bei den Arbeitsflächen heute hätte er Probleme bekommen, sagte er und schmunzelt. Zum Glück für die Gourmetfreunde machte er mit 18 Jahren noch einen Wachstumsschub und misst jetzt stolze 1,94 Meter. Gelernt hat er dann bei der Landwehrbräu in Reichelshofen.