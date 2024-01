Bad Königshofen

11:04 Uhr

Stromausfall in Bad Königshofen vernebelt den kompletten Servicebereich der Sparkasse

Starke Rauchentwicklung in der Sparkasse alarmierte am Mittwochabend die Feuerwehr Bad Königshofen. Zum Glück war es kein Brand, sondern ein sogenannter Schutznebel.

Plus Ein Stromausfall hat in der Sparkasse Bad Königshofen die Sicherheitsvorkehrungen, die bei einem Einbruch greifen, ausgelöst. Das führte zu einem Einsatz der Feuerwehr

Von Hanns Friedrich Artikel anhören Shape

Ein Stromausfall am Mittwoch gegen 21 Uhr hat in Bad Königshofen zu einem kuriosen Einsatz der Feuerwehr geführt: Die integrierte Leitstelle Schweinfurt meldete starke Rauchentwicklung in der örtlichen Sparkasse.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Servicebereich, in dem die Bankautomaten stehen, stark verraucht war. Der Grund dafür waren die Sicherheitsvorkehrungen, die bei einem Aufbruch von Geldautomaten, installiert sind. "Das löst nicht nur einen Alarm aus, sondern vernebelte auch den gesamten Innenbereich", erklärte Sparkassen-Gebietsdirektor Peter Lindemann.

