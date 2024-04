Bad Neustadt

26.04.2024

Tiefflug über der Rhön: Darum donnerten vier Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr über Bad Neustadt

Plus Am Donnerstag sorgten vier Düsenjäger der Bundeswehr für Aufsehen am Himmel über Bad Neustadt. Darum waren die Kampfflugzeuge über der Rhön unterwegs.

Von Michael Endres

Lärm am Himmel. Flugzeuggeräusche waren zu hören, auch schon, bevor man etwas sehen konnte. Dann tauchte ein Kampfflugzeug auf, später zwei weitere, die über Bad Neustadt flogen und abdrehten. Kurze Zeit waren nochmals zwei Düsenjäger zu beobachten. Alle Flugzeuge waren gut zu sehen, jagten also recht tief durch die Wolken. Was war los am Donnerstagnachmittag über der Rhön?

Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage dieser Redaktion erklärt, zeigte die Auswertung der Radardaten vier Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Tornado des Luftwaffengeschwaders 31 (TaktLwG 31). Die Flugzeuge seien im Rahmen des täglichen Routine- und Ausbildungsflugbetriebes auch im Bereich Bad Neustadt geflogen. "Zwischen 15.29 und 15.35 Uhr wurde das Stadtgebiet mehrfach überflogen, hierbei betrug die Flughöhe 1178 bis 1734 Meter über Grund", teilt der Sprecher mit. Anschließend seien die Kampfflugzeuge Richtung Nordwesten weiter geflogen, um wieder in Nörvenich zu landen.

