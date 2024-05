Bad Neustadt

14:00 Uhr

Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter zwischen Rhön und Main: Hier braucht man heute in Unterfranken einen Schirm

Plus In ganz Unterfranken könnte es nass und ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in der Region. Hier sollte man vorsichtig sein.

Von Michael Endres

In den letzten Tagen dominierte der Sonnenschein in Unterfranken: vom Kreuzberg bis Iphofen, von Haßfurt bis an den Untermain, von der Rhön und dem Grabfeld bis zur Mainschleife – Wetter zum Genießen. Damit ist jetzt erst einmal Schluss. Für diesen Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einem sonnigen Start eine Warnung vor Unwettern mit schweren Gewittern für ganz Unterfranken herausgegeben.

Unter anderem im Landkreis Rhön-Grabfeld warnt der DWD für diesen Donnerstag ab 14 Uhr bis Freitag, 3 Uhr, vor Unwetter mit schweren Gewittern. Laut Wetterkarte des DWD entspricht das der Unwetterwarnstufe 3. "Aufgrund der langsamen Verlagerungsgeschwindigkeit der Schauer und Gewitter kann es örtlich zu heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen", heißt es in der Vorabinformation. Vereinzelt und lokal eng begrenzt sei auch "extrem heftiger mehrstündiger Starkregen" zwischen 40 und 60 Litern auf dem Quadratmeter wahrscheinlich.

