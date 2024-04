Zeil

Vater in Untersuchungshaft: Dringender Tatverdacht des versuchten Mordes an einem Säugling in Zeil

Ein 38-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft (Symbolfoto). Er soll versucht haben, in Zeil seinen zwei Monate alten Sohn zu töten.

Plus Der 38-Jährige soll bei einem Familienstreit gewalttätig geworden sein. Dabei wurde seine Partnerin leicht, der gemeinsame Sohn schwer verletzt.

Von Peter Schmieder

Bei einer Auseinandersetzung unter Lebenspartnern ist in der Nacht zum Donnerstag in Zeil (Lkr. Haßberge) ein Säugling schwer verletzt worden. Das berichten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Aktuell gehe die Polizei davon aus, dass der Vater dem Kind die Verletzungen beigebracht und zudem seine Partnerin verletzt hat. Der 38-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand: Säugling schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Gegen 23.40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums die Mitteilung über einen lautstarken Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus im Ortsgebiet ein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, waren kurz darauf Beamte der Haßfurter Polizei vor Ort und trafen in einer Wohnung auf eine 29-jährige Frau, deren 38-jährigen Lebensgefährten und den gemeinsamen, zwei Monate alten Sohn. Noch in Anwesenheit der Beamten habe der 38-Jährige weiterhin versucht, seine Partnerin und den Säugling anzugreifen. Die Polizisten hätten den Mann überwältigt und Rettungsdienst und Notarzt sowie weitere Streifen hinzugezogen.

