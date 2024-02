Volker Heißmann ist das Kitzinger Schlappmaul 2024: Lob und Liebe für "das Mariechen unter den Funken"

Plus Der 38. Kitzinger Schlappmaulorden ist vergeben: Volker Heißmann erwies sich bei der Sitzung der KiKaG als würdiger Träger. Und wurde bei der Rede von Luise Kinseher sogar rot.

Wer noch nicht wusste, dass Volker Heißmann weit mehr ist als "Mariechen", hat es bei der Verleihung des Schlappmaulordens erfahren. Seine berühmteste Bühnenfigur hatte bei der Rosenmontagssitzung der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) Pause. Stattdessen stand der Komödiant im schwarzen, mit Rosen verzierten Anzug auf der Bühne, als er den Schlappmaulorden verliehen bekam.

Damit reihte der 54-Jährige sich ein in eine Riege prominenter Namen, die seit 1989 zum Kitzinger Schlappmaul ernannt wurden. Politiker wie Helmut Kohl und Markus Söder sind ebenso unter den Preisträgern wie (der gefallene) Starkoch Alfons Schuhbeck. Daraus ergaben sich in der Vergangenheit durchaus spannende Kombinationen, hält die Preisträgerin des Vorjahres doch traditionell die Laudatio auf ihren Nachfolger.