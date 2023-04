Würzburg

11:00 Uhr

Vor der Auszeichnung 2023: Diese 5 Restaurants aus der Region wollen ihren Michelin-Stern verteidigen

Plus Heute Abend ab 17 Uhr werden die Restaurants bekannt gegeben, die einen Stern erstmals gewonnen, hinzugewonnen oder auch die begehrte Auszeichnung verloren haben.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Die Spannung steigt: Am heutigen Dienstag gegen 18 Uhr werden die Michelin-Sterne für 2023 bekannt gegeben. Gleich zwei unterfränkische Sterneküchen können auf einen Jubiläumsstern hoffen. Denn für das Restaurant Philipp in Sommerhausen wäre es der 20. Stern in Folge und für Laudensacks Gourmet Restaurant in Bad Kissingen sogar der 30. Nicht mehr dabei, das steht schon fest, ist "Der Reiser am Stein", der zum 1. April 2023 geschlossen hat. Hier die bisherigen unterfränkischen Sternerestaurants, inklusive Tauberbischofsheim.

1. Kuno 1408 im Hotel Rebstock in Würzburg

Küchenchef: Daniel Schröder hat mit seinen 32 Jahren bereits als Souschef in meheren Sterneküchen gearbeitet, bevor er Anfang 2020 nach Würzburg kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen