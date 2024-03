Zellerau

11:00 Uhr

Wärmewende in Würzburg: 4 Beispiele in der Zellerau zeigen, wie Heizen klimaneutral funktioniert

Plus Wärmepumpe, Photovoltaik, Fernwärme: Wie in Würzburg künftig geheizt werden kann, zeigt Grünen-Stadtrat Manfred Dürr an Alt- und Neubauten in der Zellerau.

Von Sarah Schmittinger

Würzburg will bis 2045 klimaneutral sein. Dazu müssen Gas- und Ölheizungen durch andere Heizquellen ersetzt werden. Wie das funktioniert, zeigte der Ortsverband-Zellerau der Grünen kürzlich bei einem Stadtteilspaziergang in der Zellerau unter dem Motto "So geht Wärmewende".

1. Energetische Sanierung: Zwei Schulen werden gedämmt

Was die Stadt Würzburg mit ihren eigenen Gebäude macht, erläuterte Grünen-Stadtrat Manfred Dürr anhand der energetischen Sanierung der Friedensreich-Hundertwasser-Schule und der gegenüberliegenden Fanny Koenig Grundschule. An der sozialpädagogischen Einrichtung Hundertwasser-Schule wurde das Dach saniert und neu gedämmt. Die Grundschule wird aktuell mit 15 Zentimeter dicken Wärmeplatten ausgestattet. Laut Dürr senkt die Dämmung nicht nur den Heizverbrauch. Sie sei auch ein Schutz vor Überhitzung im Sommer.

